La moglie di Nainggolan ha un tumore: “Inizio la chemioterapia”

Claudia Lai Nainggolan, moglie del centrocampista dell'Inter Radjia, ha affidato a Instagram l’annuncio più doloroso: l’inizio della chemioterapia contro il tumore che le è stato diagnosticato circa un mese fa.

“E’ da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo.. è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi.. le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria.. da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita.. la CHEMIOTERAPIA”: così la donna, dal 2011 moglie del calciatore e madre delle sue due figlie Aysha e Mailey, ha esordito nel lungo post che ha raccontato il suo “incubo”.

“E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto PAURA di iniziare una nuova giornata.. paura è dire poco.. che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia”, ha aggiunto ancora prima di ringraziare la famiglia e gli amici per il loro enorme supporto e fare il suo in bocca al lupo a chi, come lei, vive il suo stesso "incubo".

Tantissimi i commenti di incoraggiamento giunti a supporto di Claudia Lai Nainggolan, da parte dei follower e non solo: anche la Roma, ex squadra di calcio del marito, ha espresso la sua vicinanza alla donna con un tweet di incoraggiamento.

❤️ Forza Claudia, forza @OfficialRadja — AS Roma (@OfficialASRoma) 11 luglio 2019