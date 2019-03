Monica Leofreddi, il post sulla mamma preoccupa i fan: "Superiamo anche questa"

Senza specificare bene cosa sia accaduto di preciso, Monica Leofreddi ha pubblicato un post nelle ultime ore che ha preoccupato i fan. La conduttrice ha infatti condiviso la foto di un abbraccio con la sua mamma e ha scritto:

"Grande mamma superiamo anche questa! Per un po’ di giorni sono stata assente dai social e ringrazio chi mi ha fatto arrivare il suo affetto comunque. È bello sapere che siete in tanti anche nell’assenza. Ora va molto meglio. Ho un marito meraviglioso che vuole bene a mia mamma quanto me è mi ha aiutato a starle vicino".

Parole forti, che non sono passate inosservate ai fan della conduttrice, i quali si sono uniti alla Leofreddi con grande affetto. "Bellissima foto. Sei una bella persona. Godiamoci gli affetti finché sono con noi", commenta un utente. "L’importante è che si possa risolvere. L’amore per la propria mamma è infinito", aggiunge un altro. "Tienila stretta in un forte abbraccio... Noi mamme alla fine abbiamo bisogno di questo", sottolinea un'altra mamma. E i commenti di affetto e sostegno alla conduttrice sono stati davvero tantissimi.