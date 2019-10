Monica Setta, la rottura con Loredana Lecciso per colpa di un complimento a Romina

Regola numero uno tra amiche: sparare a zero sulle ex dei rispettivi compagni. Quando però davanti ti trovi Romina Power, con tutta la sua bellezza ed eleganza, è difficile non trasgredire. Lo sa bene Monica Setta, che ne sta pagando le conseguenze con la sua amica di sempre, Loredana Lecciso.

La giornalista lo ha raccontato a 'Vieni da me': "Sono sempre stata una Lecciso addicted, fino a quando non ho incontrato per caso Romina in un albergo e ne sono rimasta molto colpita. Sono rimasta incantata da lei, dai suoi modi, da come trattava il personale dell'hotel. Così le ho lasciato un commento su instagram: 'Sei stata una visione'". Ahia. Poi ancora: "Loredana ha sicuramente visto quel commento ma non mi ha mai detto niente. Da quel momento qualcosa è cambiato e io, che sono un po' vigliacca, non l'ho chiamata. Poi ho anche cancellato il commento ma qualcuno aveva già fatto lo screenshot".

Monica Setta l'ha invitata al suo compleanno, ad agosto, ma non si è presentata. Infine l'appello: "Ti chiedo scusa Loredana", ma per ora dall'altra parte tutto tace.