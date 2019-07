Lo sfogo di Morgan: "Non metterò più piede nella città che mi ha tradito"

"L'opposizione consiliare ha manifestato una inaudita ostilità contro il musicista, evocando, addirittura, il ricorso a denunce penali - ha detto Vittorio Sgarbi-. Purtroppo sono prevalsi pregiudizi e ignoranza. Non si trattava di dare una casa a Morgan dove dormire o mangiare, ma di ospitare il suo studio-museo , cioè strumenti musicali, dischi, libri, spartiti musicali, cimeli della storia del rock, opere d'arte. Invece una opposizione ottusa lo ha ha messo sullo stesso piano di uno che reclama un alloggio popolare, facendolo apparire come un privilegiato”.

"Mi voglio togliere un sassolino dalla scarpa: Fazio mi chiamò per fare Sanremo, io avevo fatto un pezzo che secondo me era molto bello, forse meglio di questo, e ha detto che non gli piaceva, e mi ha lasciato a casa. Ma perché mi ha chiamato? Io non glielo ho chiesto". Così Morgan, dopo la prima serata