Morgan choc: "Aiutatemi a disintossicarmi, vivo un periodo allucinante"

"Come sto? Una domanda difficile… È un periodo strano, sto attraversando un momento un po’ allucinante…". Comincia così la lunga intervista - rilasciata al settimanale Oggi - in cui Morgan racconta senza filtri la difficoltà dei mesi che sta attraversando. A pochi giorni dall’uscita del suo primo libro «Essere Morgan. La Casa Gialla (La Nave di Teseo)» e a due mesi e mezzo dall’arrivo della sua terzogenita Maria Eco, nata dalla relazione con Alessandra Cataldo, il musicista esprime tutto il suo dissidio interiore. Alla domanda su cosa potrebbe essergli di aiuto risponde: "Sicuramente una cura disintossicante. E vorrei le telecamere addosso, in modo tale che potesse essere vista da tutti; così i miei detrattori non avrebbero più niente da dire. Basta".

Morgan vuol disintossicarsi in diretta

Morgan intende dunque dimostrare al pubblico di voler diventare un uomo nuovo. "Per dire la verità la stavo facendo, Angelica (la ex fidanzata che, dice, non gli è permesso più di vedere, ndr) è l’unica che era riuscita a convincermi… Mi ha lasciato come un cane, e io sono ricaduto. Questa è la verità. Finché c’era lei ce la facevo, ce la stavamo facendo. Con dei medici che mi seguivano, e che poi mi han detto che dovevo riuscirci da solo. E ora? Sono molto demoralizzato, abbattuto, mi è venuta a mancare la molla, lei era il mio riferimento spirituale". Ma attenzione: Angelica (Schiatti, ndr) non è la donna da cui ha avuto di recente la piccola Maria Eco, bensì una ex con cui è stato immortalato in atteggiamenti affettuosi proprio durante la gravidanza. Non solo, stando a quanto dichiarato da Morgan

"Ovvio che uno deve farcela autonomamente, ma questo mi ha dato una mazzata pazzesca- prosegue - Perciò dico: accendiamo le telecamere. Ho bisogno di una motivazione, così non posso ingannare il pubblico. Vorrei documentare passo per passo che sto uscendo dalla dipendenza, già da adesso... Ci vuole forza, lo so. Ma io sono come Cristo, ho una forza pazzesca".

Morgan neo papà

E di Alessandra, che di recente gli ha dato la terza figlia, Maria Eco, dice: "Alessandra è una persona che mi ha voluto e mi vuole molto bene, sta facendo la madre in maniera encomiabile, ha sopportato tanto di me e sarebbe disposta ancora a sopportare… Ma io vedevo la storia con lei giunta a un suo epilogo. Bello, certo, perché avere un figlio è un magnifico regalo. È stupendo, e le ho detto grazie per tutti gli anni che ha dedicato alla mia vita… (scoppia a piangere, ndr)".