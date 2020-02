Morgan presenta la fidanzata incinta alla mamma dopo il caos Sanremo (FOTO)

Morgan si gode gli affetti dopo il caos scoppiato a Sanremo. Reduce dalla squalifica al Festival (decretata dopo che il cantante ha modificato alcune parole del brano 'Sincero' interpretato con Bugo), il cantante presenta la compagna Alessandra Cataldo, incinta del suo terzo figlio, alla mamma Luciana. Madre e figlio, infatti, si sono riconciliati di recente, dopo anni di lontananza. Il terzetto sembra affiatato.

Morgan con la mamma e la fidanzata

Ad immortalare l'allegra famigliola è il settimanale Oggi. I tre si trovano a Milano per un pranzo di famiglia. "Le foto che pubblichiamo - si legge sul magazine - sono state scattate pochi minuti dopo che la signora Castoldi era uscita dalla trasmissione di Caterina Balivo, dove aveva raccontato di non vedere il figlio da tempo e ricevendo una telefonata in diretta da Morgan, in cerca di riconciliazione. Detto per inciso, si sono visti sotto la casa del cantautore, a pochi metri dagli studi milanesi della Rai".

E così finalmente la suocera ha potuto conoscere la nuora. L'annuncio di un nuovo bebè in arrivo per Morgan è arrivato ad ottobre. Già padre di Anna Lou (18 anni, avuta da Asia Argento) e di Lara (6, nata dalla relazione per Jessica Mazzoli), il cantautore ha così parlato della relazione con Alessandra, che dura da tre anni: "Io sono uno che ama. Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa". In passato Morgan ha avuto problemi relativi al mantenimento delle sue due figlie maggiori. Non solo. Recentemente è finito al centro dell'attenzione mediatica per lo sfratto dalla sua (ormai ex) casa di Monza. Chissà se questo nuovo arrivo in famiglia servirà a portare un rinnovato equilibrio.