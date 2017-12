Morgan non paga gli alimenti della figlia avuta con Asia Argento: pignorata la casa

Tuttavia, secondo quanto dichiarato dal legale di Morgan Giampaolo Cicconi al settimanale Novella 2000, ci sarebbe una spiegazione dietro al presunto mancato pagamento: “Il mancato versamento degli alimenti è dovuto in parte anche a un mancato guadagno di Morgan: Sky non gli avrebbe pagato l'intero ingaggio a causa di inadempienze contrattuali nel 2014”.

"Mi voglio togliere un sassolino dalla scarpa: Fazio mi chiamò per fare Sanremo, io avevo fatto un pezzo che secondo me era molto bello, forse meglio di questo, e ha detto che non gli piaceva, e mi ha lasciato a casa. Ma perché mi ha chiamato? Io non glielo ho chiesto". Così Morgan, dopo la prima serata