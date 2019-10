Morgan aspetta il terzo figlio

Cicogna in arrivo per Morgan. Già padre di Anna Lou (avuta da Asia Argento) e di Lara (nata dalla relazione per Jessica Mazzoli), il cantautore sta per diventare papà per la terza volta grazie all'amore per Alessandra Cataldo, sua compagna da tre anni. A pubblicare l'indiscrezione è il settimanale Chi.

La coppia, al quinto mese di gravidanza, aspetterebbe un maschietto. La lieta notizia arriva tre anni dopo l'inizio della relazione. "Io sono uno che ama - ha detto Morgan della compagna, una donna sconosciuta al mondo dello spettacolo - Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa".

In passato Morgan ha avuto problemi relativi al mantenimento delle sue due figlie, Anna Lou, oggi 18enne, e Lara, 6. Non solo. recentemente è finito al centro dell'attenzione mediatica per lo sfratto dalla sua (ormai ex) casa di Monza. Chissà se questo nuovo arrivo in famiglia servirà a portare un rinnovato equilibrio.