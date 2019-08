Morta la figlia di Luis Enrique, il messaggio di Francesco Totti

La tragedia che ha colpito Luis Enrique e la sua famiglia ha scosso il mondo del calcio. Xana, la figlia dell'allenatore spagnolo, è morta a soli 9 anni a causa dell'osteosarcoma, un tumore delle ossa.

Per stare vicino a sua figlia, lo scorso giugno Enrique si era dimesso dal ruolo di ct della Spagna, chiedendo a tutti i collaboratori il massimo riserbo sulla vicenda, ed è stato lui a dare la drammatica notizia su Twitter. "Nostra figlia Xana è venuta a mancare questa sera all'età di nove anni dopo aver lottato per cinque lunghi mesi contro un osteosarcoma - si legge nel comunicato diramato dall'allenatore -. Ci mancherai tantissimo, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita, con la speranza che un giorno ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guiderà la nostra famiglia. Riposa in pace, Xanita.

I messaggi di Francesco Totti e Christian Vieri

Parole strazianti a cui fanno eco, sui social, tanti messaggi di cordoglio e di affetto per Luis Enrique e la sua famiglia. Tra questi anche Francesco Totti, che su Instagram dedica un pensiero speciale per il suo ex mister e la sua bambina che non c'è più: "Non ci sono parole... Riposa in pace piccola stella". E a ricordare la piccola Xana è anche Christian Vieri: "Xana è volata in cielo. Preghiamo per la famiglia di Luis Enrique".