E' morta Jolanda, l'amata mamma di Al Bano

Il due gennaio prossimo avrebbe compiuto 97 anni. Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 10 dicembre, è deceduta Jolanda Ottino, la mamma del noto cantautore Albano Carrisi e di Franco, imprenditore ed ex personaggio televisivo. L’amata mamma di Al Bano si è spenta a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, dove ha sempre vissuto. Da quanto si apprende da qualche tempo le sue condizioni di salute si erano aggravate tanto da costringerla a letto.

Morta la mamma di Al Bano: il saluto dei familiari

Come riporta BrindisiReport, la notizia della sua morte in pochi minuti ha fatto il giro del suo paese d’origine, dove era molto amata e stimata. Proprio a giugno dello scorso anno il cantautore cellinese le aveva dedicato un documentario “Madre mia” che racconta la sua famiglia e il paese attraverso i suoi occhi, “Perché è lei, Jolanda Ottino in Carrisi, l’origine del mio mondo” ha commentato Al Bano in un’intervista.

Marco Carrisi, figlio di Franco, ha affidato a Facebook l’ultimo saluto, attraverso la pagina “Casa vinicola Marco Carrisi” dove ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme alla nonna e ai figli: “Ti vogliamo ricordare così cara nonna Jolanda, riposa in pace! Sarai nostro esempio di coraggio e amore. Buon viaggio! Riposa in pace”.

Questo, invece, il messaggio di Yari, figlio di Al Bano: "Grazie Nonna, sei stata una donna fenomenale. Ci facevi da genitore quando i miei viaggiavano e noi andavamo a scuola. Ti sei sempre presa cura di tutti, hai vissuto per la gente che amavi. E così facendo sei diventata la nonna adottiva di tutta Italia. Hai vissuto una vita piena di cambiamenti nell’era umana più sconvolgente e i tuoi piedi sono rimasti sempre per terra".

Chi era Jolanda, mamma di Al Bano

Donna Jolanda è un personaggio intenso. Il figlio ne ha parlato come dell'"origine del mio mondo" e della "donna più importante della mia vita". Donna, moglie, mamma, nonna e, da pochissimo, anche felicissima bisnonna, è stata infatti la colonna portante di un nucleo che incarna quello della classica famiglia italiana. "Mia madre è la base della nostra famiglia, ma anche la testimone di 90 anni di storia d'Italia", diceva di recente Al Bano al settimanale Chi.

"La sua vita sembra davvero un romanzo - ha raccontato il cantante - ha attraversato tutti gli eventi dimostrando che se mantieni i valori importanti non perdi mai la rotta. E' sempre stata una rivoluzionaria, per esempio, per stare insieme all'amore della sua vita, mio padre Carmelo Carrisi, è scappata da casa in bicicletta e l'ha sposato".

Sul matrimonio del figlio, invece, non era molto d'accordo i primi tempi della sua storia con Romina Power. "All'inizio non era d'accordo che la sposassi, poi però l'ha adottata come se fosse una figlia - ha proseguito - Quando abbiamo divorziato ha sofferto molto, ma ora è felice che abbiamo riallacciato i rapporti".

In basso, una foto recente di Al Bano e mamma Jolanda pubblicata dal settimanale Chi