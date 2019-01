Lutto per Carmen Russo, è morta la mamma: "Il cuore a pezzi"

E' incredula e assalita dal dolore Carmen Russo per la morte della mamma Giuseppina. La showgirl lo ha annunciato su Instagram, dedicando alla donna più importante della sua vita parole piene d'amore: "Cara mamma Giuseppina - si legge nel post, accanto a una delle ultime foto che le ritrae insieme, felici - Ci hai lasciato e sei volata in cielo, così abbiamo detto a Maria (la figlia di Carmen ed Enzo Paolo Turchi). Noi abbiamo il cuore a pezzi, non ci crediamo, non accettiamo l'idea che non potremo più vedere il tuo sorriso o sentire la tua voce".

Il ricordo poi diventa più personale, ricordando l'infanzia e il papà che non c'è più da anni: "Grazie mamma per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi hai trasmesso. Mi manchi mamma, ma so che Dio ti ha tra le sue braccia e io nel mio cuore. Ora sei con papà, la vostra mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre. Ti amiamo mamma Giuseppina, Carmen, Enzo Paolo e Maria".

Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio da parte dei follower, che in queste ore stanno facendo sentire tutta la loro vicinanza a Carmen Russo e alla sua famiglia. Un abbraccio virtuale bellissimo che certamente le sarà d'aiuto in questi giorni difficili.