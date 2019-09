L'ultimo saluto di Miriam Leone alla nonna: "Cantavi sempre quando arrivavo a casa tua"

"Ciao Angelina, qui ci eravamo conosciute da poco, e già mi cullavi, mi cantavi le tue ninne nanne antiche e ed eterne". Comincia così il tenero post con cui Miriam Leone dà l'ultimo saluto alla nonna Angelina, scomparsa in queste ore. L'attrice catanese pubblica una foto della sua infanzia e affida ai social il ricordo di quei giorni trascorsi insieme alla donna.

"Cantavi sempre quando arrivavamo nel corridoio di casa tua, quella con la menta nel cortile e la vite sulla porta", prosegue Miriam, "Sei stata bellissima, sei stata fortissima, e oggi un pezzo di me se ne va con te, ed un altro pezzo si arricchisce… perché ci sarai sempre. Per esempio il mio ‘accussí’ nasce da te e adesso sarà per te, ancora di più. Buon viaggio nonna Angela". "Accussì", infatti, è l'hashtag con cui l'ex Miss Italia accompagna tutti i post condivisi sui social.

Miriam non ha mai nascosto di essere molto legata alla famiglia, alla sua terra. E proprio in Sicilia ha trascorso quest'ultima estate. "La strada per l’aeroporto era carica di fichi d’india, di attese - ha scritto durante il viaggio - Come sempre il sole, specchiandosi sull’acqua, illuminava le pareti della mia stanza… mi riempiva gli occhi lungo la strada che mi avvicinava all’aeroporto e mi allontanava da te. Radici e ali, sempre. Nodi in gola e nuove avventure. Fortune e sacrifici. Amore".