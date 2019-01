Carolyn Smith dice addio all'amato cane: sui social i ricordi più belli

Da giorni Carolyn Smith raccontava via social i problemi di salute che stava affrontando il suo cane, un labrador da cui la coreografa e giudice di 'Ballando con le stelle' era inseparabile. E così oggi ha voluto condividere con i follower anche la commozione per la scomparsa del suo amato amico a quattro zampe. "Ho perso una parte dell'anima mia oggi - ha scritto su Instagram - Ti amo per sempre".

Nell'ultimo post su Instagram, Carolyn ha pubblicato un video con i più bei momenti trascorsi insieme al suo adorabile compagno di giochi: le corse in giardino, i viaggi in macchina, i sorrisi.

La passione della ballerina per i cani, del resto, è cosa nota. "Ora ne ho sei - ha raccontato tempo fa - Sono stati i miei yorkshire a scoprire il cancro, perché un giorno all'improvviso mi saltarono sul seno sinistro. Avvertii un forte dolore, mi sottoposi ai controlli e scoprii subito di avere il cancro. Avrei dovuto fare il controllo due mesi prima, questo dimostra come la prevenzione periodica sia fondamentale".