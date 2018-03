Morto Fabrizio Frizzi: l’amore con Carlotta, nato a “Miss Italia” e coronato da Stella

E’ stata la moglie Carlotta Mantovan a dare annuncio della morte di Fabrizio Frizzi, venuto a mancare nella notte all’Ospedale Sant’Andrea di Roma. “Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato”, ha scritto in una nota firmata insieme ai familiari e al fratello Fabio. Un comunicato pieno di dolore e di affetto, quello della giornalista, legata al popolare conduttore tv da dodici anni. “Un amore travolgente”, il loro, come lo stesso Frizzi ha raccontato in una delle ultime interviste.

Diciassette anni fa il primo incontro a “Miss Italia”. Lei giovane concorrente, lui affermato ed amatissimo conduttore della trasmissione. Era il 2001. “Fui colpito dal primo piano di Carlotta che arrivò seconda – aveva confidato Fabrizio – ‘Ma guarda che bel viso ha questa ragazza, farà televisione’, fu il mio primo pensiero su di lei. Ci rincontrammo l’anno dopo e da lì cominciò la nostra storia”. Per Frizzi si trattava di un nuovo inizio dopo la fine della relazione con lunga ben 15 anni con la ex compagna Rita Dalla Chiesa, terminata nel 1998.

Una storia, la loro, che durante gli esordi non ha mancato di attirare pettegolezzi sulla differenza di età: 25 anni. Polemiche sempre respinte con i fatti: “La relazione è iniziata con molti commenti negativi, perché io ero più grande di lei. Ma quando ami vai avanti, no? Mica ti fermi perché gli altri parlano?”

Già, vai avanti. E infatti nel 2014 è arrivato il matrimonio. “Le ho fatto la proposta nel 2004 - aveva spiegato ancora il presentatore - con tanto di anello a sorpresa, ma lei aveva appena iniziato a lavorare come giornalista. Da allora ne abbiamo parlato più volte, ma solo all'inizio dell'anno scorso mi ha detto: “Ma tu sei sicuro di volermi sposare ancora?”. E tra un impegno e un altro intorno a febbraio ci siamo messi a tavolino, agende alla mano e abbiamo scelto la data”.

Qualche mese prima delle nozze è nata la loro Stella, “Lotto per vederla crescere” aveva detto il 25 gennaio, due mesi prima della scomparsa.