Morto il figlio di Cafu, il messaggio di Francesco Totti

E' morto il figlio di Cafu, ex calciatore di Roma e Milan, stroncato a trent'anni da un infarto mentre giocava a calcio in giardino. Ancora una tragedia familiare per un altro dei grandi protagonisti del mondo del calcio, dopo la morte pochi giorni fa della piccola Xana, figlia dell'allenatore spagnolo Luis Enrique.

E' accaduto a Barueri, nel centro di San Paolo, dove Cafu vive con la sua famiglia. Dopo il malore il ragazzo si è accasciato al suolo e ha perso immediatamente conoscenza. Inutili i tentativi di rianimarlo e i soccorsi in ospedale, dove è stato trasportato in elicottero.

Tra i tanti messaggi di affetto e cordoglio che sta ricevendo Cafu per la tragedia familiare che lo ha travolto, quello di Francesco Totti, ex compagno di squadra ma soprattutto suo grande amico. "L'ho visto crescere, non è possibile - ha scritto Totti su Instagram - Ti sono vicino amico mio con tutto il cuore. Riposa in pace Danilo". Alle sue parole si uniscono, tra i commenti, altri calciatori fra cui Marco Borriello e Armando Iezzi.