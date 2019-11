Marco Carta, la morte del papà del fidanzato durante il processo

(Nel video sopra la lettera di Sirio per Marco Carta)

"E con oggi si chiude definitivamente un periodo così così. Ora la musica parlerà per me", queste le parole scritte sui social da Marco Carta dopo essere stato ospite a 'Live - Non è la d'Urso', dove lunedì sera ha commentato la fine di un incubo. Fermato dalla polizia a giugno e accusato di aver rubato delle magliette alla Rinascente di Milano, è stato assolto per non aver commesso il fatto.

"Sono stato male in questi mesi - ha spiegato il cantante - Mi sentivo osservato e non ero a mio agio". Fondamentale per lui il supporto di Sirio, il fidanzato, che ha voluto fargli una sorpresa inviandogli una lettera. Parole piene d'amore e gratitudine, poi la rivelazione: "Non abbiamo vissuto un periodo semplice e spero di essere stato all'altezza delle tue necessità - ha scritto 'Ufi', questo il soprannome che gli ha dato Carta - In un lampo, con il peggiorare della malattia di mio padre, tutto è cambiato e sei riuscito ad accantonare le tue preoccupazioni, perché ero io a quel punto ad avere bisogno di te. E tu ci sei stato. Abbiamo superato ostacoli importanti, a volte cadendo, ma non mollando mai. E siamo ancora qui".

Impossibile per Marco Carta trattenere le lacrime: "C' stata anche la morte del padre in questi mesi - ha spiegato emozionato - Ho concentrato tutte le mie forze su di lui. Non l'ho mai detto e non l'avrei mai detto. Dedico questa sentenza a Sirio, alla mia famiglia e agli amici veri, che sono pochi". Rari, come i grandi amori.