E' morto il papà di Raffaella Mennoia: il messaggio su Instagram

Con un post su Instagram Raffaella Mennoia ha annunciato la morte di suo padre, malato da mesi. L'autrice di 'Uomini e Donne' e 'Temptation Island', attivissima sui social e perciò nota al grande pubblico - a differenza di alcuni colleghi del team De Filippi che restano dietro le quinte - ha voluto condividere anche questo enorme dolore.

"Quando ero piccola ad ogni pianto disperata ripetevo 'Voglio papà' - ha scritto - Adesso come allora ripeto la stessa frase. Spero ci incontreremo in altri mondi. Ciao papà, la tua Gipsy". Tanti i messaggi di affetto per lei, tra questi non mancano alcuni dei volti più noti di 'Uomini e Donne' come Karina Cascella, Gianni Sperti, Giulia De Lelli, Jack Vanore e Luigi Mastroianni.

A ottobre, sempre sui social, Raffaella Mennoia aveva parlato del momento difficile che stava affrontando a causa dei problemi di salute del papà.