Nuova ipnosi di Nadia Rinaldi in diretta: il video

E' successo ancora: Nadia Rinaldi è stata "vittima" consapevole di una nuova ipnosi ad opera del mago Giucas Casella. Tutto questo come sempre è avvenuto in diretta durante la trasmissione Domenica Live che ha visto protagonisti gli ex naufraghi. E così sotto lo sguardo attento della padrona di casa, Barbara D'Urso, Giucas Casella ha ipnotizzato ancora una volta Nadia Rinaldi.

La prima ipnosi di Nadia Rinaldi

La prima ipnosi di Nadia Rinaldi è avvenuta in diretta due settimane fa, sempre nello stesso studio. L'ex naufrga da poco rientrata dall'Honduras ha dato spettacolo a Domenica Live, il suo balletto infatti, sempre sotto ipnosi ha fatto il giro del web. Questa volta però Nadia Rinaldi ha ritenuto opportuno indossare dei pantaloni così da "limitare la visuale" durante i balletti.