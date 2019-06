Nadia Toffa compie 40 anni: "Ricchi di emozioni"

Tanti auguri a Nadia Toffa. La conduttrice, che a maggio ha lasciato 'Le Iene' per dedicarsi alle cure, festeggia i suoi 40 anni a casa con la famiglia e gli amici più cari, ma non poteva non condividere un giorno così importante su Instagram, dove i fan le dimostrano sempre tanto affetto.

"Ciao amici carissimi - scrive nel post, accanto a una foto in cui sorridente fa il segno di vittoria - finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni... Ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore".

Tantissimi gli auguri che sta ricevendo la 'Iena', tra questi anche molti amici vip. "Speciale essenza, festeggia tra i cuori che ti chiedono" le scrive Biagio Antonacci, e poi ancora i messaggi di Antonella Clerici, Simona Ventura, Valeria Marini, Nek, Elisabetta Gregoraci. Oggi sono tutti accanto a Nadia, ancora di più.

Nadia Toffa assente da 'Le Iene'

Quella di domenica 12 maggio è stata l'ultima puntata de 'Le Iene' per Nadia Toffa, almeno per questa stagione. La conduttrice ha dovuto lasciare il programma per una cura molto impegnativa. Continua la sua lotta contro il tumore, scoperto nel dicembre 2017, ma non perde mai la forza né l'ottimismo. Determinata a vincere questa battaglia, Nadia la condivide sui social con i fan che non le fanno mancare tutto il loro affetto, ma soprattutto che l'aspettano al suo posto.