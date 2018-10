Nadia Toffa e Alessia Marcuzzi, amiche al bacio (sulle labbra): “Lesbiche? No!”

Oltre ad essere legate da un grande affetto, da quest’anno Nadia Toffa e Alessia Marcuzzi sono diventante anche colleghe, entrambe conduttrici del programma di Italia Uno ‘Le Iene’ che le vede condividere lo stesso studio televisivo.

Affetto, ma anche stima e soprattutto amicizia sono i sentimenti che Nadia Toffa ha voluto condividere con i follower su Instagram attraverso una foto che la vede scambiare un tenero bacio sulle labbra con l’amica a cui ha espresso tutto il suo bene.

“Quanto ci vogliamo bene!? E quanto ci divertiamo?! Ma soprattutto Quanto siamo amiche?!”, ha scritto la Iena, finalmente tornata in tv dopo la pausa dettata dalle cure contro il cancro.

“Lesbiche?!....No! ma anche se fosse ?!” ha aggiunto anche per sottolineare il legame puramente affettuoso con lei che, di certo, non fa parte della schiera di “amici” da cui qualche giorno fa si è detta “tradita”.

Nadia Toffa, la delusione in un post: "Tradita dai miei migliori amici"

“Due che credevo i miei migliori amici, mica conoscenti, mi hanno tradita cavoli. Che peccato! Che delusione enorme! Vi è successo? Cosa avete fatto? Perdonato?", ha fatto sapere qualche giorno fa Nadia Toffa in un post colmo di una delusione “più forte del tradimento di un fidanzato”.

Nulla di più sull’identità dei “colpevoli” della sua sofferenza. Ma per fortuna ci sono gli amici, quelli veri come Alessia Marcuzzi, capaci di confermare la bellezza dei legami autentici.