Nadia Toffa e il cancro, solidarietà vip sui social. Santarelli: "Dico a mio figlio che è un guerriero"

"Ho avuto un cancro. In questi due mesi mi sono curata e adesso ve ne posso parlare perché è tutto finito". Così, ieri sera, in occasione del suo ritorno in tv a "Le Iene" dopo il malore dello scorso dicembre, la conduttrice Nadia Toffa ha parlato per la prima volta della malattia. La giornalista ha spiegato di aver subito un intervento, poi di essersi sottoposta a radio e chemioterapia. Una battaglia combattuta sempre con sorriso, sebbene non siano mancati i momenti di difficoltà.

Immediata la solidariedtà dei vip sui social. Attori, giornalisti e colleghi del mondo dello spettacolo, infatti, non hanno mai fatto mancare il loro affetto alla "iena". Né lo scorso 3 dicembre, quando le condizioni sembravano critiche, né ieri sera, al momento del ritorno dietro il bancone del programma di Davide Parenti.

ECCO ALCUNI MESSAGGI DEI VIP SUI SOCIAL:

Bentornata @NadiaToffa! Avanti sempre con forza, tenacia e dolcezza che ti contraddistinguono! Un abbraccio — Cécile Kyenge (@ckyenge) 12 febbraio 2018

Nadia toffa stasera ha avuto il coraggio che dovremmo avere tutti. Ho pianto tantissimo. — Chiara Galiazzo (@Chiara_Galiazzo) 11 febbraio 2018

Non è un brutto male, non è un male incurabile, si chiama cancro, colpisce troppe persone ma la ricerca fa passi da gigante. #NadiaToffa ha dato con la sua forza un messaggio da guerriera !#LeIene — Monica Leofreddi🇮🇹 (@MonicaLeofreddi) 11 febbraio 2018



Non è mancato, tra gli altri, il supporto di Elena Santarelli, showgirl romana che proprio in queste settimane sta combattendo contro la malattia che ha colpito il figlio Giacomo, di 7 anni. "È proprio così Nadia, lo ripeto a tutti che mio figlio non è malato, lui è un piccolo guerriero", ha scritto sui social, in risposta a quanto detto dalla conduttrice in trasmissione ("Dò un consiglio a chi sta vicino alle persone che combattono il cancro. Non siamo malati, siamo guerrieri. Chi combatte il cancro è un figo pazzesco").