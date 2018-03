"Sei stata bugiarda", ma Nadia Toffa non ci sta e replica all'accusa

Nadia Toffa attaccata sui social replica a tono. A scagliarsi contro la conduttrice e "iena", protagonista di una battaglia contro il cancro, una follower, che la accusa di essere stata bugiarda. Immediata la risposta.

"Carolyn Smith è sempre sincera, anche quando ha momenti di debolezza. Tu sei stata bugiarda dall'inizio", scrive la donna sotto all'ultima foto di Nadia". E Ancora: "Non aiuti il prossimo così facendo. Illudi dicendo 'sono guarita in due mesì e mi sento bene e figa'. Pensa prima di dire certe affermazioni. Buona fortuna". Il riferimento della "fan" è probabilmente al discorso carico di ottimismo che la giornalista ha pronunciato lo scorso febbraio, quando ha raccontato per la prima volta la sua battaglia contro il cancro.



A stretto giro è arrivata la replica: "Nessuno può parlare di guarigione e nemmeno la sottoscritta lo ha fatto. Quello che puoi fare però è affrontare la vita col sorriso, combattere la tua battaglia con energia, facendoti sostentere dagli altri. Ma ognuno ha il suo modo e io rispetto il tuo. Dunque fai lo stesso con gli altri".

Solo la scorsa settimana, Nadia ha spiegato al "Maurizio Costanzo Show": "Non si può certo parlare di guarigione - ha detto - ma si sorride sempre alla vita. Non ho sospeso la vita per la malattia, combatto vivendo".