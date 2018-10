Nadia Toffa, la buona notizia sui social: “I capelli sono ricresciuti”

“Non devo andare da nessuna parte a cercare la felicità, ce l’ho qui”, lo aveva detto qualche giorno fa Nadia Toffa, in un’intervista a ‘Uno, nessuno, 100Milan’, programma radiofonico in onda su Radio24. A distanza di pochi giorni, la Iena torna a manifestare la sua felicità per un nuovo traguardo raggiunto.

“Buongiorno a tutti! I capelli sono in parte ricresciuti e li ho colorati di argento, se non lo faccio ora quando?!”, ha scritto Nadia Toffa accanto ad un primo piano in cui è super sorridente.

“Poi li taglierò ancora per renderli più forti! per rinforzarli insomma. Dite che è vero o leggenda metropolitana?”. Immediati i messaggi di sostegno e di stima di fan che le hanno espresso tutta la felicità nel vederla migliorare.

Aspettiamo di vederla questa sera a Le Iene con i suoi nuovi capelli argento.