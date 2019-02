Nadia Toffa e la foto degli esordi in tv: "Non avrei mai creduto di arrivare a Le Iene..."

Negli ultimi mesi, Nadia Toffa è tante volte intervenuta sui social per aggiornare i fan sul suo stato di salute, questa volta, però, la Iena ha voluto condividere con gli utenti uno scatto di tanti anni fa, quando iniziava a fare i primi passi nel mondo della tv.

La Toffa ha postato uno scatto di lei, con i capelli lunghi, lo sguardo timido ed emozionato e il microfono applicato sulla camicetta, alle prime armi in uno studio televisivo:

"Spulciando tra le foto ne ho trovata una in cui ero agli inizi del lavoro in tv. La tv si chiama Telesanterno e sta a Bologna, ci lavoravo durante il periodo universitario".

Poi Nadia Toffa ha proseguito:

"Non avrei mai creduto di arrivare alle Iene...La morale della favola è: 'credete in voi stessi e fate di tutto per inseguire le vostre passioni!!' Buona giornata e buon week end #tv #università #nonmollaremai #credereneisogni".