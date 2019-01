Nadia Toffa il ritorno domenica a 'Le Iene': “Finalmente con i miei capelli”

Dopo un periodo di stop, ritorna l’appuntamento domenicale con Le Iene e, al timone, ci sarà anche Nadia Toffa. La Iena che da mesi sta combattendo contro il cancro è pronta per vestire i panni che meglio le calzano per condurre, insieme ai suoi compagni di viaggio Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma, lo show di Mediaset.

Nadia Toffa torne a Le Iene domenica 20 gennaio

E, a pochissime ore, dal nuovo inizio, Nadia Toffa ha voluto condividere tutta la sua gioia con i fan: “Buongiorno bella gente... Ci separano davvero pochissime ore! Che gioia grande. Io non sto nella pelle e finalmente tornerò con i miei capelli: sono le piccole grandi soddisfazioni della vita. Evviva @redazioneiene #leiene #buonagiornataatutti #comingsoon#gratitudine #chefateoggidibello ? Un abbraccio fortissimo da chi vi vuole bene”.

Una gioia duplice, dunque, per Nadia, che potrà tornare alla conduzione del programma per lei tanto importante, non più con la parrucca ma con i suoi capelli biondi. Una notizia che i followers hanno accolto con grande entusiasmo: “Forza forza Nadia, siamo tutti con te!”, le scrive qualcuno. “Era ora ‘leonessa’!!!Buona giornata e un bacione!!!!!”, aggiunge un altro. E tanti, tantissimi i messaggi degli utenti che fanno il tifo per lei.

L’appuntamento con Le Iene e con Nadia Toffa è domenica 20 gennaio, in prima serata, su Italia 1.

