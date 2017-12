Nadia Toffa, il messaggio commovente prima di Natale

"Amici miei, quest'anno sarà un Natale speciale". Comincia così il messaggio di auguri scritto da Nadia Toffa per i fan. A poche ore dalla Vigilia, l'inviata de Le Iene , colpita da malore lo scorso 2 dicembre, affida ai social un pensiero per quanti l'hanno sostenuta nei momenti più difficili. Pensiero accompagnato da una foto che la ritrae gioiosa e sorridente.

"Sarà un Natale speciale - scrive Nadia - Stretta alla mia famiglia e alle persone che mi vogliono bene, come quelle che incontro per strada e che si preoccupano per me chiedendomi "come stai", come se mi conoscessero da sempre, un gesto d'affetto che mi riempie il cuore di gioia e che mi regala una forza incredibile. Mica male come regalo per Natale, sono fortunata davvero!".

Nadia si racconta grata del supporto avuto dai telespettatori. Dal giorno in cui è finita in rianimazione per un malore che l'ha colta a Trieste, che sulle prime aveva fatto temere per la sua vita, sui social è nata una vera e propria mobilitazione. "Ancora una volta voglio ringraziarvi dal profondo del cuore per aver pensato e sperato per la mia salute, lo faccio da qui, sperando che il mio grazie arrivi a tutti voi, assieme al mio augurio più vero e sincero per un sereno Natale. Penso alle vostre tavole imbandite di cibo con sventagliate di antipasti, primi, panettoni e pandori che al solo pensiero mi viene l’acquolina in bocca, e immagino di essere seduta lì con voi pronta alla tombola dopo mezzanotte. Buone feste a tutti".