Nadia Toffa, Natale in famiglia dopo la chemio

Natale in famiglia per Nadia Toffa, che su Instagram non smette di stupire i follower con la sua straordinaria energia e positività nonostante i giorni scorsi siano stati difficili. Il giorno della Vigilia la "iena" aveva pubblicato una foto dall'ospedale, durante la chemio, ma l'ultimo scatto - postato la sera dopo - è il ritratto della felicità.

"Stasera io, la mia meravigliosa mamma e Totò ci sbafiamo gli 'avanzi' - ha scritto - E comunque come la pappa di mamma niente a confronto! Hanno le mani sante. Ancora buon Natale a tutti. Voi che mangiate di buono? Baci mega a tutti". Valanga di auguri per lei, che riesce a non perdere mai il sorriso e a trasmettere tanta forza nonostante la battaglia contro il tumore continui a metterla a dura prova.

Un grande esempio di coraggio e di amore per la vita che può essere una bella lezione per tante persone, soprattutto a Natale.