Nadia Toffa, le foto dall'ospedale: “Stamattina di nuovo chemioterapia"

Ieri sera al suo posto dietro al bancone de ‘Le Iene’ per l’ultima puntata dell’anno del programma, oggi in ospedale per la chemioterapia: Nadia Toffa è un vulcano di energia mentre continua a lottare con contro il cancro scoperto un anno fa e a condurre la sua vita con l’ottimismo di sempre.

Come al solito, la giornalista aggiorna i follower in merito alle sue condizioni di salute e alle cure necessarie per la completa guarigione.

“Stamattina di nuovo chemioterapia!”, fa sapere in calce a due scatti postati su Instagram mentre è in ospedale: “E proprio mentre ero in infusione ho pubblicato le foto delle Iene di ieri sera per tirarmi su di morale leggendo i vostri meravigliosi commenti”.

“Sulla sacca vedete la data, il liquido preferisco immaginare sia frappè alla vaniglia”, ha aggiunto ancora Toffa: “Qui non si molla MAI. Buona vita ragazzi belli”.

Immediata la risposta dei fan che non mancano mai di sostenerla con il loro affetto, immancabile sin da quel 2 dicembre 2017, quando la notizia del suo malore fece il giro del web in poche ore.

"E' stato un anno molto difficile, ma grazie all'affetto dei miei amici, dei miei parenti, della mia famiglia e vostro, sono qui e sorrido”, ha affermato Nadia Toffa a ‘Le Iene’ proprio nel giorno del triste anniversario: “E dico viva la vita. Non mollate mai, siate forti! Mi emozionate tantissimo, vi voglio un bene dell'anima. Quanto bene mi avete dato in questo anno, grazie".