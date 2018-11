Nadia Toffa in ospedale: “Il vostro supporto è fondamentale”

La battaglia di Nadia Toffa contro il cancro scoperto quasi un anno fa continua senza sosta, con le cure mediche necessarie per andare avanti e anche con l’ottimismo che la contraddistingue da sempre.

Domenica i telespettatori l’hanno vista su Italia Uno al suo posto nella puntata de ‘Le Iene’, ma oggi per la conduttrice è giorno di terapie, come lei stessa ha fatto sapere con una foto postata direttamente dal letto dell’ospedale dov’è ricoverata.

Con l’immancabile sorriso e le dita che fanno il segno della vittoria, Nadia ha colto l’occasione dello scatto per ringraziare i medici e gli infermieri che si stanno prendendo cura di lei, ma anche i fan che le fanno sentire forte il loro affetto, indispensabile per portare avanti la sua lotta contro la malattia.

“Buongiorno. Eccomi in ospedale. Che bravi gli infermieri e i medici tutti, rispondono ai miei sorrisi speranzosi con sorrisi altrettanto speranzosi Grazie a loro e grazie a voi per il vostro supporto! È fondamentale. Vi abbraccio forte”, ha scritto ‘La Iena’ in calce allo scatto, subito commentato dai follower tra cui le amiche di sempre Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi.

Nadia Toffa in ospedale, i messaggi di Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi

“Hanno sempre un gran sorriso, anche per noi è così”, ha commentato Elena Santarelli che ben conosce il tema delle cure mediche per via della salute del figlio Giacomo: “Persone fantastiche che lavorano anche 12 ore di fila sempre con pazienza e sorriso, sopportano e supportano noi mamme Buone terapia”.

“Buona terapia Nadia, dai un bacio a tutte quelle persone fantastiche” è stato il pensiero di Alessia Marcuzzi che ha voluto far sentire vivo il suo affetto per la conduttrice e per chi, come lei, si trova a resistere con coraggio a questa dura prova affrontata anche grazie alla dedizione del personale degli ospedali.