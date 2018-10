Verissimo, Nadia Toffa: "Il cancro è una sfida che posso non vincere, ma devo combattere"

Nadia Toffa torna a parlare della malattia. La conduttrice e 'iena', ospite domani a 'Verissimo', racconta come procedono le cure per il cancro che le è stato diagnosticato lo scorso dicembre.

Ai microfoni di Silvia Toffanin, la giornalista, tornata a settembre al timone de ‘Le Iene’ dopo una lunga pausa, racconta la sua battaglia. “Ho subìto più di un intervento. In seguito ad un malore lo scorso dicembre sono stata operata d’urgenza. Poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia". In un primo momento, il tumore sembrava sconfitto. "Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente”.

Ricordando quei momenti drammatici, Nadia confida come il suo stato d'animo sia cambiato giorno dopo giorno. Alla rabbia, infatti, ha fatto spazio la grinta: “All’inizio mi chiedevo ‘perché proprio a me?’ Poi, dopo mesi, ho trasformato questa domanda in ‘perché non a me?’. È il mio dolore e me lo devo portare. È una sfida che posso magari non vincere, ma devo combatterla mettendocela tutta”.

La giornalista ci tiene a concludere con un consiglio rivolto alle persone che si trovano nella sua stessa situazione: “Vorrei dire alle persone che ci guardano da casa di non mollare mai perché non sono sole - e aggiunge sorridendo - e che ‘Le Iene’ portino bene!”