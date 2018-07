Nadia Toffa col sorriso per le vie di Milano: "Farsi carini per sentirsi meglio"

Sta reagendo bene alle cure Nadia Toffa, che negli ultimi giorni, dopo settimane di silenzio, è tornata a farsi vedere in pubblico ma soprattutto a condividere sui social le sue giornate.

L'affetto nei confronti della "Iena" è enorme, come è evidente anche nell'ultimo post pubblicato su Instagram. Sorridente per le vie di Milano, abiti bianchi e morbidi, foulard al collo e turbante colorato in testa: "Ciao bella gente - scrive - Ogni tanto è piacevole farsi carini semplicemente per fare una passeggiata. Per se stessi. Così solo per sentirsi meglio. #sentirsi carini #oggicosi #ingiropermilano #buonagiornataatutti #viabbraccio fortissimo".

Pioggia di like e di complimenti per Nadia, straordinario esempio di coraggio e di positività nonostante la malattia a volte la debiliti. Le sue condizioni comunque migliorano, come ha fatto sapere recentemente, e il sostegno dei fan è fondamentale.