Nadia Toffa torna a sorridere dopo giorni di silenzio

E' sempre una gioia imbattersi nel sorriso di Nadia Toffa su Instagram, soprattutto adesso che non si fa vedere sui social molto frequentemente. La iena, che sta portando avanti con grande coraggio la sua lotta contro il tumore, è tornata a salutare i suoi follower dopo giorni di silenzio.

Due i post nelle ultime ore: un bellissimo fiore di loto, simbolo di purezza e dell'essenza della vita, per ribadire la forza con cui sta combattendo la sua battaglia, e una foto che la ritrae sorridente su una poltrona gigante e colorata.

Non si riescono a contare i messaggi che i fan le stanno inviando, incoraggiandola a lottare, congratulandosi con lei per tanta energia e solarità, ma soprattutto dimostrandole un affetto straordinario che certamente l'aiuta, come si fa con i fiori di loto, ad uscire dal fango in cui cresce per ergersi nobile e orgoglioso verso l'alto. E la risposta che dà ad un follower riempe il cuore: "Sto molto meglio, sempre meglio".