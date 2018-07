Nadia Toffa sorridente a cena con amici: un nuovo post conforta i fan

Nadia Toffa e il nuovo post "sorridente"

Dopo aver pubblicato, qualche giorno fa, una foto "modaiola" per le vie di Milano, Nadia Toffa torna a sorridere sui social postando lo scatto di una piacevole cena con gli amici. La Iena che, come sappiamo, sta combattendo con un tumore, continua ad essere un grande esempio di positività e a dare lei coraggio ai fan in apprensione.

“Raviolata squisita con amici speciali #agostoaMilano #rideresempre #buonaserata #raviolipromossi #mammachemangiata #viabbraccio”, ha scritto Nadia Toffa su Instagram, condividendo una foto della tavolata e un primo piano di lei che assaggia un raviolo. Vederla sorridere e affrontare la malattia con questo spirito e con la solarità negli occhi è sicuramente di grande conforto. Dopotutto Nadia Toffa, da quando ha scoperto il suo male, non si è mai abbattuta.

Nadia Toffa e l'affetto dei fan

E, dopo un periodo di silenzio sui social, Nadia Toffa sembra essere tornata a condividere con piacere alcuni momenti della sua estate milanese. Dopo l'ultimo post, i followers non hanno esitato a mettere i loro like e a lasciare commenti di sostegno e di stima verso la Iena.

"Fa bene ridere ... tu non smettere mai"; "Continua così Nadia ... Divertiti sempre"; "Ogni tua foto che esprime un tuo momento di gioia è una gioia anche per noi ... forza Nadia un abbraccio grande". L'affetto dei fan continua ad essere grande e questi sono soltanto alcuni dei numerosi commenti dedicati alla Iena.