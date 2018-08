Nadia Toffa, il sorriso di un anno fa commuove i fan: “Guerriera ti aspettiamo”

Nadia Toffa, il ricordo dell'estate 2017 su Instagram

Qualche settimana fa, su Instagram, Nadia Toffa ha annunciato il suo ritorno in tv, a settembre, parlando della sua estate a colori. Ora, invece, ha condiviso un bel sorriso, senza pensieri, risalente ad un anno fa.

La Iena ha postato sul suo profilo ufficiale, un selfie dell’estate 2017, nel quale è in macchina, con look da mare e sorriso smagliante, pronta per una giornata di vacanza. Il tumore ancora non aveva fatto capolino nella sua vita e tutto era molto diverso. Ma trascorso un anno da quello scatto condiviso con i fan, Nadia Toffa non è nostalgica, o, se lo, è riesce a trasformare questa sua nostalgia in forza e in positività.

Il suo sorriso è contagioso, anche se da quell’estate sono trascorsi 365 giorni circa. I fan sono sempre con lei, le danno forza, la lusingano con complimenti e parole di sostegno. “Guerriera ti aspettiamo”, scrive qualcuno. “Forza Nadia”, aggiungono in coro altri. “Sei Forte Nadia! Invidio il fatto che hai mantenuto quel sorriso nonostante tutto, mentre a volte ci abbattiamo per cose inutili…”, ha sottolineato un altro utente.

Tutti la aspettiamo, proprio con quel bel sorriso, a settembre in tv.