Nadia Toffa rompe il silenzio dopo giorni, ma nessuna parola sulla malattia

E' dallo scorso 13 maggio che Nadia Toffa non pubblica post sui suoi profili social. Nessun aggiornamento, nessuna novità riguardo alla malattia che l'ha costretta, per il momento, ad abbandonare la conduzione de Le Iene. Ma, in occasione del Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta, che le è stato assegnato, la Iena ha rotto il silenzio.

Il messaggio di Nadia Toffa

La Toffa, in un messaggio inviato alla Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrivatin- che questa sera consegnerà il premio giornalistico al collega Marco Fubini, per un reportage realizzato anche da lei - ha scritto:

"Il pensiero va a tutti quei bambini che sono costretti a subire abusi e che non hanno nemmeno la forza di gridare aiuto, e sono ancora tanti, troppi che hanno bisogno di essere salvati, e ogni violenza che subiscono è un pugno nello stomaco a tutti noi. L'inchiesta sul giro di prostituzione minorile vicino allo stadio San Nicola di Bari – ha continuato la Toffa nel messaggio, in riferimento al reportage - è una di quelle inchieste che ti scuote l'anima. Sei sbattuto senza filtri di fronte alla peggiore miseria umana”.

La giornalista ha ancora aggiunto: "Eravamo partiti con l'obiettivo di porre fine a questo schifo. In passato ci siamo già occuparti di inchieste simili, ma fatti di questa gravità eravamo abituati a vederli in posti lontani da noi, paesi in via di sviluppo dove purtroppo la tratta dei bambini è quasi alla luce del sole. Ma mai avrei pensato di vedere quello che ho visto in pieno giorno in una delle città più belle ed evolute d'Italia. Nei mesi successivi, fino a poche ore fa, le indagini delle forze dell'ordine hanno portato all'arresto di molte persone cosiddette 'per bene' con l'accusa di pedofilia. Una vergogna che andava fermata e così è stato".

Il silenzio sulla malattia

Se Nadia Toffa non ha voluto rinunciare a lanciare il suo forte messaggio su una tematica tanto delicata, ha preferito non esprimersi riguardo alla sua malattia. Ci auguriamo che lo faccia presto, ma per dare ai suoi fan delle buone notizie.