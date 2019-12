Nadia Toffa, la mamma ha nascosto la tomba: "E' in un posto segreto"

Dopo i funerali di Nadia Toffa, celebrati lo scorso 16 agosto, in molti si sono chiesti dove sarebbe stata sepolta la giornalista, per andare a farle visita, ma su questo ancora oggi non c'è una risposta. Trovare la sua tomba sarà impossibile, come ha fatto sapere la mamma Margherita a La Repubblica: "L'ho nascosta in un posto segreto. Erano i giorni di Halloween e abbiamo saputo che qualcuno la cercava nei cimiteri bresciani".

Questo è il primo Natale a casa senza Nadia: "L'unica differenza è che non faremo il pranzo qui sotto, nella tavernetta, ma in ristorante, ci hanno riservato una saletta - ha spiegato nell'intervista -. Ero io che preparavo per tutti, ma sono stanca. Andremo fuori, portandocela dietro, nel cuore". Sono passati quattro mesi dalla sua morte, ma per la signora Margherita è come se fosse sempre qui con lei: "La sento vivissima, vicina":

Il dolore è fortissimo, ma continua a portare avanti i progetti della figlia: "Io piango, con mio marito. Soffriamo in silenzio e lontani da tutto. Vado in televisione perché ho una missione da compiere, e me l'ha affidata Nadia. Devo raccontare, devo spiegare, la Fondazione che porta il suo nome esige il mio impegno, perciò Nadia è immortale. Per il reparto di Taranto sono stati raccolti 550mila euro, a 10 euro a maglietta, quelle con la scritta 'Ie jesche pacce pe tte'. Non è poco. Gliene daremo ancora, i soldi vanno alla ricerca".