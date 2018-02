Nadia Toffa torna in tv

C’è grande attesa per il ritorno di Nadia Toffa in tv. Il programma cult di Davide Parenti in onda in prima serata domenica 11 febbraio terrà di certo i telespettatori incollati allo schermo: sono stati in tanti a preoccuparsi per le condizioni di salute della conduttrice che, infatti, ha raccolto la solidarietà di tutti.

Tanti i messaggi di solidarietà

“Non ho paura di niente, neanche di morire” aveva commentato Nadia Toffa poco dopo il malore che l’ha colpita all’improvviso mentre si trovava in un albergo di Trieste lo scorso 2 dicembre. In quel periodo tanti i messaggi e la vicinanza mostrata non solo sui social ma anche attraverso lettere e messaggi dei fan.

Il ritorno in tv domenica 11 febbraio

La iena si è rimessa in forma ed è ora pronta per una nuova avventura che di certo la vedrà ancora più forte e agguerrita. Nadia Toffa continuerà a firmare inchieste importanti e di successo accompagnata dalla simpatia e dalla bravura dei suoi colleghi.