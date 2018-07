Nadia Toffa torna in pubblico: "E' giusto fermarsi quando lo dice il corpo"

Nadia Toffa torna in pubblico. Dopo essersi ritagliata alcune settimane per dedicarsi esclusivamente alle cure, la conduttrice e iena, che dallo scorso dicembre sta combattendo la sua battaglia contro il cancro, ha assistito ad una sfilata di costumi da bagno a Milano.

Elegantissima nella sua giacca verde a pois, Nadia racconta così le ultime settimane a Tgcom: "Guardatemi, cosa dite?! Bene, sto molto bene, l’ho scritto anche sui social per tranquillizzare tutti. Secondo me bisogna anche sapersi fermare quando il fisico lo dice. Ora riposo, mi prendo i miei tempi. Prima non lo facevo, ero molto schizofrenica".

In questi mesi la giornalista bresciana non ha mai perso il sorriso: "Chi non ha voglia di vivere è uno sfigato. Sogno di continuare a fare il mio lavoro, bene, con la passione di sempre. L’affetto che mi ha riservato la gente è speciale, ma credo che gli italiani siano molto calorosi. La cosa più bella che ho oggi? L’allegria, io rido sempre, sorride sempre, la gente mi conosce anche per il mio sorriso. Viva l’estate! Non vedo l’ora di farmi un bagno, non l’ho ancora fatto… sciaf!”.