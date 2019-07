Apprensione tra i fan, Nadia Toffa rompe il silenzio

Nadia Toffa rompe il silenzio. Forse incalzata dall'apprensione dei fan, che in queste settimane si sono mostrati preoccupati per la sua assenza dai social, la conduttrice de 'Le Iene' si immortala su Instagram insieme alla sua cagnolina. "Io e Totò unite contro l'afa. E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti. N", scrive la giornalista, che da tempo sta combattendo la sua battaglia contro il cancro.

Come sta Nadia Toffa?

L'ultimo post di Toffa risaliva all'undici giugno, quando ha fatto un appello per Don Maurizio, il parroco che da sempre combatte contro le mafie. Poi il silenzio, un silenzio preoccupante per i fan, dal momento che la presentatrice è sempre molto attiva su Instagram e Facebook. Il post di oggi arriva come una rassicurazione. Nella foto, Nadia è sorridente, è seduta sul divano e tiene in braccio Totò.

Toffa lotta contro il cancro dal dicembre del 2017, quando è stata colpita da un malore in un albergo di Trieste, città in cui si trovava per girare un servizio. Da allora ha cominciato le cure, senza mai arrendersi: fino a metà maggio era dietro al bancone de 'Le Iene', show di intrattentimento di Italia Uno, a dimostrazione dell'amore che prova nei confronti della professione e dei telespettatori. E' stata costretta a saltare solo l'ultima puntata, a causa di "cure troppo pesanti", hanno spiegato i colleghi.