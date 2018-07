Nadia Toffa, prima uscita pubblica dopo mesi: le foto

Giacca verde a pois su un pantalone bianco, foulard intorno al collo e turbante nero, ma l'accessorio più bello era senza dubbio il suo inconfondibile sorriso: così, lunedì sera, Nadia Toffa si è presentata a una sfilata di costumi a Bologna.

La prima uscita pubblica dopo mesi, a dimostrazione che le cure stanno andando bene e le sue condizioni migliorano, come ha fatto sapere pochi giorni fa sui social. Una bella sorpresa per gli altri ospiti vederla lì e via a foto e selfie di rito, a cui la Iena non si è sottratta.

"L'istante di una foto mi ha fatto capire la tua forza - scrive su Instagram una invitata che ha pubblicato uno degli scatti della serata - In bocca al lupo per tutto".