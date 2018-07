Naike Rivelli: “Non so chi sia mio padre. Scoprirlo è stato uno shock per tutti"

Nel secondo appuntamento di ‘Non disturbare’, il programma condotto da Paola Perego in seconda serata su Rai Uno, Naike Rivelli ha raccontato molto di sé, svelando episodi anche molto dolorosi della sua vita.

Nel corso dell’intervista che ha affrontato diversi argomenti tra cui il suo rapporto con i social, con la nudità, con il sesso e con la famiglia, la figlia di Ornella Muti ha raccontato anche ciò che Paola Perego aveva anticipato qualche giorno fa, ovvero la scoperta di non essere figlia di colui che ha sempre creduto fosse il padre.

“Mio padre non so chi sia e non lo voglio sapere. C’è stato Federico Facchinetti, il papà dei miei fratelli, e ho chiamato sempre lui papà”, ha svelato la donna non senza un evidente imbarazzo (qui la puntata di 'Non disturbare'. Le dichiarazioni di Naike dal minuto 40)

Paola Perego le ha chiesto se le sia mai venuto il desiderio di conoscere il padre biologico. “Per tanti anni pensavo di conoscerlo ma poi abbiamo scoperto che non era mio padre”, ha risposto Naike ammettendo lo shock davanti alla verità

“L'ho scoperto sei anni fa, è stato uno shock”

Fino a sei anni fa l’attrice ha spiegato di aver frequentato regolarmente questa persona certa che fosse il genitore. Poi la verità quando l’uomo, il produttore spagnolo, le ha chiesto di fare la prova del dna per il riconoscimento.

“Ho scoperto questa cosa sei anni fa ed è stato uno shock”, ha ammesso: “Gli ho dato una ciocca dei capelli e, dopo aver fatto le analisi, abbiamo scoperto che non avevamo legami di parentela. Siamo rimasti tutti spiazzati, anche mio figlio”.

“A mamma ho detto che non ne volevo sapere più nulla” ha chiosato Naike: “La mente ti mente. Uno si convince di cose… Quando l’ho saputo mi sono chiesta di sono”.