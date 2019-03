Isola, l'ex naufraga Nancy Coppola mamma bis: è nata Giulia

"Ecco a voi la mia principessa, è nata Giulia". Con questo post su Facebook, Nancy Coppola, ex naufraga dell'Isola dei Famosi e nota cantante neomelodica partenopea, ha dato il benvenuto alla sua figlioletta Giulia, appena nata. Tanti i messaggi di auguri dei suoi fan sui social per il lieto evento.

Nancy Coppola mamma: è nata Giulia

Nancy sta bene. Il parto è andato bene e la piccola Giulia è già una star sui social. "È tutto sotto controllo - racconta la cantante sulla sua pagina Facebook - volevo ringraziarvi uno ad uno perché ne siete infinitissimi...sono senza parole. Grazie per tutti i messaggi in privato e tutti i commenti sui social, non riesco a rispondervi tutti ma sono profondamente commossa per il vostro affetto".

La cantante è già mamma di Vincenzo, avuto sempre dal marito Carmine Mogavero, sposato nel 2009.