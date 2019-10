Nancy Coppola operata: "Voglio riprendermi la mia vita"

"La vita è imprevedibile. Ci sono cose che ti trovi a fare quando prima di quel momento avresti giurato di non farlo per tanti motivi. Le cose cambiano, si vivono diversamente con il passare del tempo. Si fanno delle scelte e non per gli altri ma per te stessa... oggi mi do una nuova occasione, una svolta....mi do un aiuto". Così Nancy Coppola, 33 anni, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, ha spiegato ieri ai fan l'intenzione di sottoporsi ad un'intervento di bendaggio gastrico per "tornare ad accettare il mio corpo".

L'operazione è avvenuta oggi. E Nancy ha già rassicurato i suoi sostenitori che tutto è andato per il verso giusto. "Vi volevo tranquillizzare che l’operazione è’ andata bene, ho solo un forte male allo stomaco ma è tutto normale - scrive la cantante partenopea, tra le più amate a Napoli e dintorni - Vi volevo ringraziare perché mi avete scritta in tanti per chiedermi come mi sentivo. Qualche giorno ancora e torno a casa vi amo tutti".

Nancy Coppola operata: "Mi riprendo la mia vita"

Quindi apre il suo cuore al pubblico e rivela le ragioni che l'hanno portata a fare questa scelta. "Mi riprendo tutto ciò che mi faceva stare bene, mi riprendo la mia vita affrontando un piccolo intervento per tornare ad accettare il mio corpo dopo due amate e desiderate gravidanze", dice a proposito di Vincenzo e Giulia, i figli avuti dal marito Carmine. "Non giudicatemi se non ho la forza di dimagrire aiutandomi con diete e tisane e sopratutto non voglio nascondervelo anzi ho il piacere di condividerlo insieme a voi questo mio momento OGGI penso a me".