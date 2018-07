Vacanze in Puglia per Naomi Campbell, caos all'aeroporto

Look total black, cappellino e grandi occhiali scuri da sole, ma per Naomi Campbell è stato comunque impossibile passare inosservata all'aeroporto Karol Wojtyla di Bari Palese, dove è atterrata sabato mattina. Subito circondata da fan urlanti a caccia di selfie, non si è lasciata avvicinare da nessuno - aiutata dai bodyguards - ma ha concesso qualche autografo per poi andare via a bordo di un'auto con i vetri oscurati.

La Venere Nera è in Puglia per godersi qualche giorno di vacanza. Destinazione top secret, che non trapela nemmeno dai social, ma alcune indiscrezioni la vorrebbero in un resort di lusso sulla costa di Monopoli.