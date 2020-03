Morgan papà per la terza volta, è nata Maria Eco

Morgan papà per la terza volta. E' nata in queste ore Maria Eco, frutto dell'amore per la compagna Alessandra Cataldo. Ad annunciarlo su Facebook è il dj Ricc Frost. "Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan", scrive l'artista, in riferimento al momento storico attuale, incentrato sull'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Al momento nessun annuncio pubblico da parte del cantante né della compagna.

Morgan papà per la terza volta

Già padre di Anna Lou (18 anni, avuta da Asia Argento) e di Lara (6, nata dalla relazione per Jessica Mazzoli), per il cantautore si tratta della terza figlia. Nei mesi scorsi ha così parlato della relazione con Alessandra, che dura da tre anni: "Io sono uno che ama. Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa".

In passato Morgan ha avuto problemi relativi al mantenimento delle sue due figlie maggiori. Recentemente, inoltre, è finito al centro dell'attenzione mediatica per lo sfratto dalla sua (ormai ex) casa di Monza. Chissà se questo nuovo arrivo in famiglia servirà a portare un rinnovato equilibrio.