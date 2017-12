Natale a casa Rodriguez: prima Vigilia insieme per Cecilia e Ignazio, Jeremias scrive a Corona

Natale all'insegna degli affetti in casa Rodriguez. Per festeggiare la sera della Vigilia, la famiglia più amata della tv si è riunita nell'appartamento milanese di Belen. All'appello non mancava proprio nessuno: oltre ad Andrea Iannone, compagno della showgirl argentina, presente per la prima volta anche Ignazio Moser, neo fidanzato di Cecilia, mentre Jeremias è arrivato in compagnia di Sara Battisi. Non solo. Un pensiero è andato anche a Fabrizio Corona, ex fidanzato di Belu, attualmente recluso nel carcere di San Vittore.

La famigliola ha documentato la cena sui social: immortalati su Instagram brindisi, danze latino americane e anche l'arrivo di Babbo Natale per il piccolo Santiago. Una curiosità? Il bambino, 4 anni, ha ricevuto in dono la chiacchieratissima 'bici con scopa incorporata' richiesta alla mamma una settimana fa.

Cecilia e Ignazio, prima Vigilia insieme

Ad attirare l'attenzione dei fan, però, è stata soprattutto la presenza di Ignazio Moser. L'ex ciclista, infatti, ha rinunciato a trascorrere la vigilia con la famiglia d'origine per stare vicino alla fidanzata Cecilia, a cui è legato da circa due mesi mesi dopo il fatidico incontro avvenuto nella Casa del GF Vip. Una scelta importante, che sottolinea ancora una volta come la storia tra i due si faccia ogni giorno più solida, a dispetto di critiche e pregiudizi.

Jeremias scrive un messaggio a Fabrizio Corona

Tra le coppiette della serata, c'erano anche Jeremias e la sua Sara, che si sono riconciliati dopo la rottura precedente all'ingresso di lui nel reality di Canale 5. Ed è stato proprio l'argentino a rendersi protagonista di un dolce gesto nei confronti dell'ex cognato, l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona: "E oggi tra tutti i pensieri c'eri anche tu. Forza e tanti auguri di Buon Natale", ha scritto in una Instagram Story. D'altronde il Natale serve proprio a questo: a sentirsi più vicini, ad annullare le distanze.