Il Natale dei vip, da Belen a Romina Power: ecco come festeggiano le star

Natale è sinonimo di famiglia. E i vip non si sottraggono alla regola. Attori, cantanti e showgirl stanno trascorrendo le festività accanto ai propri cari, tra brindisi, regali e viaggi.

C'è chi, come Fedez e Chiara Ferragni, vive "Il più bel Natale di sempre" in attesa della nascita del primo figlio. E chi, come Belen Rodriguez, si scatena in danze latino americane insieme ad amici e familiari.

L'album delle feste è sui social e noi abbiamo dato un'occhiata. Ecco i cenoni più belli, da Romina Power a Laura Chiatti.