Il Natale vip 2019: da Emma in Salento a Barbara d'Urso con i figli (FOTO)

Anche per i vip è tempo di festeggiare il Natale 2019. Tra cenoni, vacanze in montagna e regali sotto l'albero, sono tanti i personaggi dello spettacolo che hanno convidiviso su Instagram i momenti più emozionanti delle loro festività natalizie.

C'è chi è tornato in famiglia dopo aver trascorso mesi lontano a causa del lavoro, come Emma Marrone e Alessandra Amoroso, originarie del Salento ma residenti a Roma per motivi professionali.

E chi, come Rosa Perrotta e Pieto Tartaglione, festeggia quest'anno il primo Natale insieme ad un pargoletto: il figlio Domenico, nato proprio alla fine di quest'estate.

Ma per qualcuno Natale è anche sinonimo di relax. E' il caso di Fedez e Chiara Ferragni, che sono volati a Madonna di Campiglio, sulle Dolomiti, per godersi qualche giorno di rilassamente totale insieme al figlio Leone e alle rispettive famiglie.