Natalie Imbruglia è diventata mamma a 44 anni: il tenero scatto sui social

Natalie Imbruglia è diventata mamma per la prima volta a 44 anni. A dare l’annuncio è stata la stessa cantante australiana, celebre interprete del brano ‘Torn’ che tanto fece furore negli anni Novanta: “Benvenuto al mondo Max Valentine Imbruglia, il mio cuore sta scoppiando”, si legge su Instagram a corredo di una foto che mostra la manina del neonato stringere il suo dito.

Il lieto evento è arrivato a quasi tre mesi dall’annuncio della gravidanza resa possibile grazie alla fecondazione in vitro: “Quelli di voi che mi conoscono sanno che è qualcosa che desideravo da molto tempo e sono felice che ciò sia possibile grazie alla fecondazione in vitro e a un donatore di sperma. Non dirò nulla di più, pubblicamente”, aveva scritto allora la cantante che ha vissuto questi ultimi mesi godendo privatamente delle emozioni di questa tanto desiderata dolce attesa.

Natalie Imbruglia mamma single

Attualmente l’artista non risulta sentimentalmente impegnata. In passato è stata sposata con il collega dei Silverchair Daniel Johns da cui ha divorziato nel 2008 e prima ancora aveva avuto una relazione con l'attore di Friends, David Schwimmer. Nel 2017 si era legata a Matt Field, ma da circa un anno i due non appaiono più insieme.