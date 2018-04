Nathalie Caldonazzo ferita, il video dopo l'incidente: "Rabbia per chi mi ha fatto questo"

"E ora mi trovo inchiodata in un letto con varie fratture e una rabbia dentro per chi mi ha fatto questo che non si può immaginare...". Questo lo sfogo di Nathalie Caldonazzo su Instagram dopo l'incidente in cui è rimasta coinvolta lo scorso 19 aprile a Roma, sul Lungotevere Oberdan. Lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con un'automobile e ora, dopo il trasporto immediato al Policlinico Gemelli in codice giallo, la showgirl è costretta al letto.

L'ex primadonna del Bagaglino racconta tutta la sua rabbia in una clip condivisa sul suo profilo. Nell'inquadratura immortala il volto ferito. "Fuori c’è il sole ma io non posso uscire - spiega - e come me tante altre persone perché in ospedale sembrava un bollettino di guerra era un viavai incredibile di ragazzi con codice rosso. E lì ti rendi conto di quanto in un attimo può cambiare tutto e lo devi accettare e sei solo con te stesso con una rabbia dentro che spaccheresti tutto..."

Poi il congedo: "Godetevi la vita, il sole, un abbraccio, una corsa al mare e non lamentatevi più"